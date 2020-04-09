TAŞERON İŞÇİLERİN TAMAMINA YÜZDELİK DİLİM İLE EK ZAM

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin maaşları KHK ile kadroya alınmalarının ardından düzenlemeler yapılmıştı. Bu bağlamda işçiler yapılan bu düzenlemeler öncesinde maaşlarının asgari ücrete olan oranının belirlenmesini ve bu oran üzerinden güncel maaşlarının yeniden hesaplanmalarını talep etmişlerdi. Mahkemeler ise bu konuda işçilerin taleplerini haklı buldu.

Bu konuda farklı kurumlarda çalışan taşeron işçiler benzer davalar kazandılar. Davaların işçilerin lehine olmasının ardından ise bazı işçi sendikaları, kendi sendika üyelerinin tamamı için yüzdelik dilim düzenlemesi olması için çalışmalar başlatmışlardı.

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ