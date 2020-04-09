Canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Corona virüs salgını başladığından itibaren bütün bakanlarımız yoğun bir çalışma içerisine girdi. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle evde kalmalarını sağlamak adına raporların geçerli sayılmasına devam edildi. Biz bütün kuruluşlarımızla, Sağlık Bakanlığının kurallarına uymaya devam ediyoruz. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz bütün vatandaşlarımızın.





KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Corona virüs haricinde de biz vatandaşlarımıza her daim dokunuyoruz. Vakıflara yaptığımız yardımı 180 milyona çıkardık, ilerleyen günlerde bunu daha da artıracağız. Çalışanımızın son 12 ayda primi esas alınacak. Nete vurduğumuz zaman bu oran yüzde 78'e çıkıyor. Bin 752 ile 4 bin 380 lira gelir bir desteği çalışanlarımıza sunacağız. 3 ay boyunca başvurular geçerli olacak. Tüm iş yerlerine bu ödeneğe başvurmaları çağrısı yapıyorum.

SEKTÖR AYRIMI YOK

Kesinlikle bir sektör ayrımı yok. Bu destek hem çalışanımızı hem işverenimizi koruyacak. Sektör ya da çalışan sayısı ayrımı yapılmıyor. Asgari ücretin yüzde 60'ı bu da yüzde 75'e geliyor. Asgari ücretin 1.5 katını geçemiyor. Sosyal yardımlarda vakıflara ödenen periyodik payları ilerleyen günlerde gerekirse artıracağız.

