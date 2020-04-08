Kısa çalışma ödeneği ne kadar, ne zaman yatırılacak? Kısa çalışma ödeneği sorgulama nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği Nisan ayının gelmesiyle birlikte işçiler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başladı. Ödeneğe başvuru yapacak olan vatandaşlar konu hakkındaki detaylar kapsamlı bir şekilde öğrenmek için sorgulatmalar yapıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğine firmaların başvuruları alınmaya başlandı ve çalışanların bu imkandan yararlanma şartları kolaylaştırıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek.