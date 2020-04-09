



"Buna göre ikramiyeler, SSK kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan, 20-21-22 olanlar için 8 Nisan, 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, Bağ-kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek."