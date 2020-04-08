Devletin asgari ücretliye, dar gelirli ailelere, emeklilere ve esnafa Korana virüsü nedeni ile verdiği destekler neler?

DEVLETİN KORANAVİRÜS NEDENİ İLE SAĞLADIĞI DESTEK VE İMKANLAR NELER?

Aylık hane halkı geliri toplamı 5 bin lira ve altında olan kişilere Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından Temel İhtiyaç Desteği kredisi paketi ile 10 bin lira, 7 bin 500 lira ve 5 bin lira olmak üzere 3 paket ile yüzde 0.49 faiz oranı ile 6 ay ertelemeli kredi desteği verilecek. Söz konusu kredi paketinden asgari ücretli çalışanlar, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar yararlanacak.

Bankalara olan kredi borcu ve kredi kartı borçları için 3 ay erteleme geldi,