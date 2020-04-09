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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 16:30
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    • 09.04.2020 16:37
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    Son dakika: Araç sahiplerine müjde! ve motorine indirim geldi!

    Son dakika haberleri... Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 9 kuruş, de ise 12 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre, 'da ortalama 5,53 liradan satılan motorinin 5,44 lira olacak. Motorinin litresi 'da 5,45 liradan 5,36 liraya, 'de 5,55 liradan 5,46 liraya inecek.

    Araç sahiplerine müjde! Çifte indirim geldi!

    Motorin ve fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

    Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 9 kuruş, benzinde ise 12 kuruş olarak yansıyacak.

    Buna göre, 'da ortalama 5,53 liradan satılan motorinin 5,44 lira olacak. Motorinin litresi 'da 5,45 liradan 5,36 liraya, 'de 5,55 liradan 5,46 liraya inecek.

    Ankara'da ortalama 5,36 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,38 liradan 5,26 liraya inecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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