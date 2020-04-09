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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 16:16
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    • 09.04.2020 16:16
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    Bireysel başvurusu nasıl yapılır? Destek kredisi sonuçları nereden öğrenilir?

    Bireysel başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Kamu bankaları tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişinin başvurduğunu belirterek ödeme tarihlerine ilişkin müjdeli haberi de milyonlarca vatandaşla paylaştı.

    Bireysel destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

    Bireysel ihtiyaç destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Destek kredisi sonuçları nereden öğrenilir? Bireysel ihtiyaç destek kredisi başvurularına dair detaylar son günlerde yoğun olarak sorgulanıyor. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank tarafından hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara temel ihtiyaç kredisi imkanı sunuldu. Başvurular bankalar tarafından 1 Nisan'dan bu yana alınmaya devam ediyor. Kamu bankalarının müşterileri sadece bir bankaya başvurarak 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi alabilecek.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

    ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    HALKBANK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Halkbank'tan başvurulara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

    Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

    Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

    0 850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

    Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

    İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün yaptığı açıklamada "5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak." ifadelerini kullandı.

    ÖDEME NASIL OLACAK?

    10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

    7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

    5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

    NASIL ÖDENECEK?

    "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

    Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

    BAŞVURULAR, 1 NİSAN'DAN İTİBAREN KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI

    Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilmeye başlandı.

    Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

    BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

    Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

    ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK

    Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

    ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

    Kredi Tutarı (TL)

    Toplam Vade

    Ödemesiz Dönem

    Taksit Tutarı (TL)
    (Sonraki 30 ay boyunca)

    10.000

    36 ay

    6 ay

    376

    7.500

    36 ay

    6 ay

    282

    5.000

    36 ay

    6 ay

    188

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    Haberler Ekonomi Bireysel ihtiyaç destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Destek kredisi sonuçları nereden öğrenilir?
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