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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 16:46
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    • 09.04.2020 16:46
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    'de işsizzlik başvuruları tavan yaptı!

    , haftalık maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.  ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 6 milyon 606 bin oldu.

    ABD'de işsizzlik başvuruları tavan yaptı!

    , haftalık maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

    Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 261 bin kişi azalarak 6 milyon 606 bine geriledi.

    Bir önceki hafta rekor seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 5 milyon 250 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

    İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 6 milyon 648 binden 6 milyon 867 bine revize edildi.

    Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 1 milyon 598 bin 750 kişi artarak 4 milyon 265 bine çıktı.

    Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 28 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 milyon 396 bin kişi artarak 7 milyon 455 bin olarak kaydedildi.

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