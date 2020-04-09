Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi 1 ay ötelenerek 11 Haziran oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmek üzere daha önce 12 Mayıs olarak açıklanan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi ve saati 11 Haziran 2020 saat 10.30 olarak değiştirildi.

Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak.