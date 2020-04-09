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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 08:37
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    • 09.04.2020 08:37
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    Projesi ihalesi 1 ay ertelendi

    Aydın-Denizli arasında yapılması planlanan otoyol projesinin ihale tarihi 1 ay ertelenerek, 11 Haziran 2020 saat 10.30 olarak değiştirildi. İhale tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak.

    O projenin ihalesi 1 ay ertelendi

    Projesi'nde ihale tarihi 1 ay ötelenerek 11 Haziran oldu.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmek üzere daha önce 12 Mayıs olarak açıklanan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi ve saati 11 Haziran 2020 saat 10.30 olarak değiştirildi.

    Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak.

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