Öğrenciye 6 bin TL burs fırsatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için 'TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı (STAR) Burs Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Covid 19'a karşı bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz" ifadesini kullandı. 12 ay süreli STAR Staj Programı'na kabulde en önemli şartın, Covid- 19 ile mücadelede halihazırda sürdürülen ya da gelecek dönemde başlayacak kamu destekli Ar-Ge projelerinin yürütücüsünden kabul mektubu almak olduğunu belirten Varank, şu bilgileri verdi:
19 NİSAN'A DİKKAT!
"Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz. Bilim insanlarımızın bu dönem hayati önemdeki projelerinde görev almak isteyen araştırmacıların açtığımız çağrıya başvurularını bekliyoruz. Böylelikle Coronavirüs tehdidine karşı başlatılan Ar-Ge projelerine nitelikli insan kaynağı kazandırabileceğiz." STAR Stajyer Programı çağrısı 19 Nisan'da kapanacak. Sonuçlar, 1 Mayıs'ta kamuoyuna duyurulacak.
19 NİSAN'A DİKKAT!
"Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz. Bilim insanlarımızın bu dönem hayati önemdeki projelerinde görev almak isteyen araştırmacıların açtığımız çağrıya başvurularını bekliyoruz. Böylelikle Coronavirüs tehdidine karşı başlatılan Ar-Ge projelerine nitelikli insan kaynağı kazandırabileceğiz." STAR Stajyer Programı çağrısı 19 Nisan'da kapanacak. Sonuçlar, 1 Mayıs'ta kamuoyuna duyurulacak.
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