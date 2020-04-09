Kia Telluride fiyatı ne kadar? 2020 yılı en iyi otomobili Kia Telluride özellikleri nelerdir?

Kia Telluride fiyatı ne kadar? Kia Telluride özellikleri nelerdir? 2020 yılının dünyada yılın otomobili seçilen Kia Telluride özellikleri ve fiyatı araştırılmaya başlandı. Her yıl dünyadaki otomobil gazetecilerinin oylarıyla belirlenen dünyada Yılın Otomobili ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. İşte, dünyada yılın en iyi otomobili seçilen Kia Telluride özellikleri!
Yılın Otomobili kategorisinde Mazda 3 ve Mazda CX-30 ile yarışan Kia Telluride dünyada Yılın Otomobili seçildi. Kia'nın büyük SUV modeli Telluride, Kuzey Amerika'nın da Yılın Otomobili kategorisinde ödül almıştı.
Lüks araç ve performans aracı kategorisinde de ödüller Porsche'nin Elektrikli Taycan modeline verildi. Lüks otomobil kategorisinde iki Porsche modeli (Porsche Taycan, Porsche 911) ve Mercedes-Benz EQC yarıştı. Porsche Taycan 68 puan farkla birinciliği eline aldı. Yılın performans otomobili kategorisinde kendi içinde yarışan Porsche, (Porsche Taycan, Porsche 911, Porsche 718) Taycan ile bu senenin ikinci ödülünü de almış oldu.
Kia şehir otomobili kategorisinde de Mini Cooper SE Electric ve Volkswagen T-Cross'u geride bırakarak Elektrikli Kia Soul EV modeli ile birinciliği göğüsleyen isim oldu. Son olarak yılın iyi tasarımına sahip otomobili de Porsche Taycan, Mazda 3 ve Peugeot 208 üçlüsünden Mazda 3'e verildi. Porsche en iyi tasarım ödülünü kıl payı kaçırdı diyebiliriz.
KIA TELLURIDE ÖZELLİKLERİ
Macera ve yeni tutkular arayanlar için eşsiz bir SUV deneyimi yaratan Kia Telluride tüm yol koşullarında eşsiz ve başarılı bir sürüş deneyimi sunuyor. En önemli özelliklerinin başında ise Kia'nın SUV sınıfı başta olmak üzere tüm aile yelpazesinde bulunan en büyük araç olmasıdır.
Sekiz kişiye kadar çıkartılabilen konforlu oturma alanı, 291 beygir güç sunan 3.8 litrelik V6 motoru, isteğe bağlı aktif dört tekerlek ile çekiş fonksiyonu ve son derece dikkat çekici tasarım şıklığı ile öne çıkıyor. Bu özelliklerinin haricinde ABD' ye özel olarak tasarlanmış olan ilk Kia modeli olma niteliği de taşıyor.
Dış aksamında yer alan sofistike parça ve detayları ile dışarıdan bile iç konfor ve tasarım şıklığına ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Genel dış yapısında uzun ve geniş başlık ile ızgara ile önden tüm dikkatleri üzerine toplarken, bunu tamamlayan kalın, istiflenmiş farları ile hem güç hem de denge sağlıyor. Dik ön camı, temiz yan profil ve kas gerginliğinin iletimini oluşturuyor.
Yeni Kia Telluride LED çizgili ters 'L' kuyruk lambaları, kaputunun ön bölümünün kenar kısmında ve bagaj kapağının uzatılan isim levhaları ile kendisine özel pek çok dikkat çekici tasarım fonksiyonuna sahiptir.
İç dizaynında yer alan dikkat çekici tasarımıyla konfor ve lüksü bir SUV aracında toplayan 2020 Kia Telluride modelinde orta konsola entegre edilen tutma dayanakları eşsiz bir konfor rahatlığını sürücü ve yolculara sağlıyor. Genişliği etkin bir ferahlık ile oluşturan birinci sınıf döşeme özelliklerinin sanatsal bir etkide oluşturuyor.
Telluride pek çok farklı sürüş şartında dahi etkin bir şekilde çalışma gerçekleştirebilecek ve aynı zamanda da hem zevkli, hem güvenilir bir sürüş deneyiminin yakalanmasını sağlıyor. Kaputunun altında 3.8 litre kapasiteli LAMBDA II kodlu atmosferik benzinli V6 motoru bulunurken, 291 beygir 355 nm tork güç üretiyor
KIA TELLURIDE FİYATI NE KADAR?
Kia Telluride yurtdışı satış fiyatı 31,890 dolar olarak açıklandı. Modelin Türkiye satış fiyatı henüz bilinmiyor.
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