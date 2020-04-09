Kia Telluride fiyatı ne kadar? 2020 yılı en iyi otomobili Kia Telluride özellikleri nelerdir?

Kia Telluride fiyatı ne kadar? Kia Telluride özellikleri nelerdir? 2020 yılının dünyada yılın otomobili seçilen Kia Telluride özellikleri ve fiyatı araştırılmaya başlandı. Her yıl dünyadaki otomobil gazetecilerinin oylarıyla belirlenen dünyada Yılın Otomobili ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. İşte, dünyada yılın en iyi otomobili seçilen Kia Telluride özellikleri!

Yılın Otomobili kategorisinde Mazda 3 ve Mazda CX-30 ile yarışan Kia Telluride dünyada Yılın Otomobili seçildi. Kia'nın büyük SUV modeli Telluride, Kuzey Amerika'nın da Yılın Otomobili kategorisinde ödül almıştı.