Coronavirüs indirimi tuzağına düşmeyin

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saldırganlar, Coronavirüs gündemiyle tuzağa düşürüyor."Araştırmalara göre; Coronavirüs hakkında bilgi sunan sitelerin yüzde 93'ü zararlı yazılım barındırıyor, 2 bin 200'den fazla site ise şüpheli konumda bulunuyor. Bu sitelersloganını kullanarak tuzağa düşürüyor" diye uyardı.