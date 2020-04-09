Coronavirüs indirimi tuzağına düşmeyin

Siber saldırganlar, Coronavirüs gündemiyle tuzağa düşürüyor. Tetra Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Geylani Gani, "Araştırmalara göre; Coronavirüs hakkında bilgi sunan sitelerin yüzde 93'ü zararlı yazılım barındırıyor, 2 bin 200'den fazla site ise şüpheli konumda bulunuyor. Bu siteler 'Coronavirüs indirimi, tüm ürünlerde yüzde 10' sloganını kullanarak tuzağa düşürüyor" diye uyardı.
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