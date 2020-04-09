Koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemler vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan KOBİ kredisi ile ilgili açıklama gelmişti. Eğer bir işletme sahibiyseniz KOBİ kredisi için başvuru yapmanız mümkündür. Bireysel olarak KOBİ ihtiyaç kredisi almanız mümkün değildir. Bankalar işletmenizin ve sizin maddi durumunuza bakarak kredi vermektedir. Bankalar KOBİ kredisi vermeden önce detaylı bir araştırma yapmaktadır. Aynı zamanda Findeks raporu da önemlidir. Findeks çek raporuna göre işletmenin ya da sahibinin elindeki çekleri ödeyip ödemediği kontrol edilir. İpotekli destek kredisi almak daha kolaydır. Peki, KOBİ destek kredisi nedir? Başvuru şartları nelerdir?
Bakan Berat Albayrak'tan KOBİ açıklaması
Bakan Albayrak, KOBİ alacaklarının devlet garantisinde olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KOBİ destek kredisi ile ilgili kararına ilişkin detaylar şu şekilde; Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteği, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacak.
Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek.
Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
Kovid-19 salgını nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuz etkileri gidermesi öngörülen karar, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
KOBİ Esnaf Kredisi Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?
Unutmayın ki KOBİ destek kredisini sadece esnaflar alabilmektedir. Banka tarafından istenen belgeleri toparladığınız taktirde krediyi alabilirsiniz. Belgelerden biri dahi eksik olsa kredi başvurunuz yapılamaz. KOBİ destek kredisi için gerekli belgeler: İşletmeye ait imza öRnekleri, Oda sicil kayıt sureti, Ticaret sicil gazetesi, Vergi levhası, İşletmenin bilanço ve gelir tablosu, Şirkete ve şirketin tüm ortaklarına ait mal varlığı dökümleri KOBİ destek kredisi başvurusu istenen belgeler arasındadır.
KOBİ Destek Kredisini Kimler Alabilir?
KOBİ destek kredisi alabilmeniz için öncelikle bir işletme sahibi olmak zorundasınız. KOBİ destek kredisi alabilmek için gerekli şartlar şunlardır: KOSGEB'in Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitirmiş ve Girişimcilik Sertifikası alınmış olunmalıdır. KOBİ'ye ait tüm özellikler olmalıdır. Herhangi bir banka ya da finans kuruluşu ile finansal açıdan bir sorun yaşanmamış olmalı, kredi notu yüksek olmalıdır. KOSGEB'in destek verdiği sektörlerden birinde çalışıyor olmak. KOSGEB'den destek alındığı süre boyunca başka bir kurumda çalışmamak gibi özellikleri olan 18 yaşını doldurmuş KOBİ'ler esnaf kredisi alabilir.
KOBİ Destek Kredisi Nasıl Alınır?
Destek kredisi almak çok zor değildir. KOSGEB'in Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan ve 1 aylık eğitim alan herkes KOBİ destek kredisi alma hakkına sahip olur. Bu belgeyi aldığınız taktirde tek yapmanız gereken en yakın bankaya gitmek olacaktır. KOBİ Destek Kredisi Başvurusu Onaylandıktan Sonra Ne Yapılır? Kredi desteği almadan önceki süreç ne kadar önemliyse krediyi aldıktan sonraki süreç daha önemlidir. Çünkü işletmenizin durumu kötüye giderse aldığınız kredi de iptal edilebilir.
KOBİ Destek Kredisi Veren Bankalar Hangileri?
Denizbank
QNB Finansbank
Türkiye Finans Katılım Bankası
Garanti Bankası
Türkiye İş Bankası
Akbank
Yapı Kredi Bankası
Türkiye Halk Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası
Türk Ekonomi Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası
ING Bank
Albaraka Türk Katılım Bankası
Şekerbank
Ziraat Katılım Bankası
Vakıf Katılım Bankası, ismi yazılı bankalar KOBİ destek kredisi vermektedir.
KOBİ Destek Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?
KOBİ'lere verilen kredi desteklerindeki faiz oranları bankadan bankaya değişmektedir. Fiaz oranları %2 ve %3 oranında değişebilmektedir. Faizsiz esnaf desteği veren bankalar da olduğu gibi, bankaların genel kredi faiz oranlarını sizler için hazırladık. KOBİ Destek Kredisinde İpotek Zorunlu mu? KOBİ esnaf kredisi teminatı belirli durumlarda istenmektedir. İstenip istenmeyeceği KOBİ destek kredisi için başvurduğunuz bankanın kararına bağlıdır. Eğer işletmenin ve işletme ortaklarının mali geçmişi, kredi notu, şirketin finansal tablolarında bir ters durum varsa, bankalar mutlaka bir teminat isteyecektir. Fakat KOBİ destek kredisi alma sürecini hızlandırmak ve basitleştirmek istiyorsanız, şirketinizin ve sizin finansal tablolarınızda bir ters durum yoksa bile teminat gösterirseniz daha kolay KOBİ destek kredisi alırsınız.
KOBİ Destek Kredisi En Fazla Ne Kadar Alınır?
KOBİ destek kredisinin de bir sınırı vardır. En az çekebileceğiniz kredi miktarı 50.000 TL olurken en yüksek kredi miktarı 250.000 TL'dir. Bazı bankalar ise sınırsız kredi verebilmektedir. KOBİ Destek Kredisi Vade Süreleri Vadeleri işletmenin sahibi belirleyebilmektedir. Dilerse bir ödeme planı oluşturarak taksitleri kendi belirleyebilir. Bankalar da işletmelerin rahat ödeyebileceği şartları belirler. Kredi vadesi 84 aya kadar çıkabilir.
İşletme Sahiplerinin Bireysel Finansal Geçmişinin Destek Kredisindeki Önemi Nedir?
KOBİ destek kredisi verilirken, bankalar işletmenin mali bilançolarına baktığı gibi, işletme ortaklarının da bireysel olarak finansal geçmişini incelemektedir. Bu bağlamda işletme sahiplerinin finansal geçmişi KOBİ destek kredisi verilirken bankalar tarafından oldukça önemsenmektedir. KOBİ Destek Kredisi Değerlendirme Süresi Ne Kadar? Başvuru yaptıktan sonra bankalar sizin ve işletmenizle ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bankanın değerlendirme süresi sizin durumunuza göre değişkenlik gösterebilir. Eğer sorunlu bir durum olursa değerlendirme süresi 1 hafta kadar uzayabilir.
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