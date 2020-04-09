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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 10:27
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    • 09.04.2020 10:32
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    ’ndan son dakika ‘’ açıklaması! Vatandaşlara yapılacak mı?

    Son dakika haberi... Son günlerde yayılan "Emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor" haberlerine ilişkin açıklama geldi. nın ‘’ hizmetiyle vatandaşlara yapılacağı açıklamalarının asılsız olduğuna ilişkin, Eskişehir Valiliğinin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.

    Bakanlıktan ‘Açık Kapı’ açıklaması
    'Emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor' açıklamalarının gerçek olmadığına dair paylaşımda bulunan Eskişehir Valiliği, nın duyuru metnini yayımladı.



    Yayımlanan metinde ise İçişleri Bakanlığı " biriminin temel görevi valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ya da kaymakamlıklara doğrudan ya da dijital ortamda başvuru yapılabilen Açık Kapı biriminin yardım dağıtmak gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.



    Devletimizin Korona virüs salgını ile yoğun şekilde mücadele eden kurumların iş yükü yönetilmeye noktaya getirmek amaçladığı belli olan bu tür paylaşımlarla kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar , Korona virüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir. Sosyal medya ve iletişim guruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında Siber Suçlarla Mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur" açıklamalarında bulundu.

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    Haberler Ekonomi İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika ‘Açık Kapı’ açıklaması! Vatandaşlara para yardımı yapılacak mı?
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