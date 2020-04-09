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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 10:30
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    • 09.04.2020 10:33
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    'den vatandaşlara uyarı! Bu SMS'e dikkat

    son dönemde adını kullanarak tapu için para isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını isterken, mağdur olunmaması için bu tür girişimlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

    TOKİ'den vatandaşlara uyarı! Bu SMS'e dikkat

    TOKİ adını kullanarak tapu için para isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunması istendi.

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ ismini kullanarak SMS gönderimi veya vatandaşlar aranarak TOKİ TAPU HARCI adı altında Akbank'ta açılan IBAN numarasına 2000 ve 1900 lira para yatırılması talep edildiğini açıkladı.

    Bu girişimlerin sahtecilik ve dolandırıcılık olduğunu duyuran TOKİ, tapu devir ve işlemlerinin sadece yetkili bankalarla yapıldığını duyurdu.

    TOKİ, mağdur olunmaması için bu tür girişimlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

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