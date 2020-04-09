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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 Gazete
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    Hazine ve Maliye Bakanı ’tan çifte mesaj: Salgının üstesinden geleceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı ’tan çifte mesaj: Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Çok çalışıp ekonomimizi ve üretimimizi ayakta tutacağız. Akkuyu santral inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor.

    Salgının üstesinden geleceğiz
    Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Çok çalışıp ekonomimizi ve üretimimizi ayakta tutacağız.
    70 yıllık nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu santral inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor.

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