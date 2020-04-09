Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Çok çalışıp ekonomimizi ve üretimimizi ayakta tutacağız.
70 yıllık nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu santral inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor.
70 yıllık nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu santral inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor.
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