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    • 09.04.2020 08:59
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    Son dakika: 'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih 'a ulaştı!

    "'nin ilk yerli sondaj gemisi" Fatih, 'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere sabah erken saatlerde Yenikapı açıklarına demir attı.

    Fatih sondaj gemisi İstanbul'da

    'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere 'den hareket eden 'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", 'a ulaştı.

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, sabah erken saatlerde Yenikapı açıklarına demir attı.

    "Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi, yarın sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak, burada direk kısaltma işleminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nün altından geçerek Karadeniz'e açılacak.

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