HALKBANK KREDİ ERTELEME YAPIYOR MU?

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ekonomide ve bankacılıkta alınan önlemler hakkında Halk Bankası' da tedbir kararlarına destek olarak bireysek ya da kurumsal tüm müşterilerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar kredi ödemelerinde erteleme yapacağını açıkladı.

KREDİ ERTELEME ŞARTLARI NELERDİR?

Korona virüs salgınının ülkemizde de hızla yayılması sebebi ile ülkemizde sağlığı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacı ile evde kal çağrısı yapıldı. Yapılan bu çağrıya istinaden bu süreci daha hafif atlatmak amacı ile kepenklerine kilit vurarak işyerlerini kapatılmak zorunda kalan birçok büyük ve küçük işletmeler ve işsiz kalan birçok vatandaşın bu zor süreçte ekonomik sorun yaşamaması amacı ile tedbirler alındı. Bu tedbirlere başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda destek verdi. Bu süreçte Halk Bankası' da tedbir paketlerini açıkladı. Buna göre;

Yapılan açıklamaya göre 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödemede zorluk çeken kurumsal firmalar, küçük ve büyük ölçekli işletmeler ve bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Kredi kullanan esnaf ve sanatkârların erteleme talebinde bulunmaları doğrultularında kullanmış oldukları kredilerin; 31 Haziran 2020 tarihine kadar vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay boyunca ve faizsiz olarak ertelenebilecek.