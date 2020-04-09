İşten çıkarma yasaklandı mı? 3 ay işten çıkarma olmayacak mı?

İşten çıkarma yasaklandı mı? İşten çıkarılma endişesi taşıyan işçilerin yüzünü güldüren haber geldi. Salgınla mücadelede sosyal ve ekonomik önlemler bir bir alınmaya devam ederken, 62 maddelik taslak metin hazırlandı. Metinde, işçileri yakından ilgilendiren gelişmeler var. Söz konusu metne göre; 4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlanıyor. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAKLANDI MI?

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Ekonomik, sosyal ve tıbbi alanlarda pek çok düzenleme içeren metin, iş dünyası ile paylaşıldı. Taslak metin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine de taşınacak.