Günlük en az 56 lira 84 TL ile en fazla 554 TL ödeniyor

İş Göremezlik Raporu Alanlar

Sigortalı olarak her hangi bir kuruluşta istihdam etmekte olan personeller iş görememezlik raporunu doktor tarafından alırsa maaşını almaya devam eder. Bu süre zarfı boyunca ödemeler iş veren tarafından değil Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmekte olup sadece ilk gün maaşı iş verence ödenirken diğer raporlu olduğu günler maaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. Üst limit yükseltilerek 554 TL'ye kadar çıkarıldı.

Ne Kadar Ödeme Yapılır?

Hastanelerden eğer iş görememezlik raporu aldıysanız sigorta priminizin yatırıldığı maaş düzeyine kadar ödeme alırsınız. Bu tutarlar günlük 56 lira 84 kuruştan başlamakta olup maksimum 554 TL'ye kadar çıkmaktadır. İlgili tutar prim ödemenize göre değişiklik göstermekte olup SGK sizlere 56 lira 84 kuruştan az ve 554 TL'den daha yüksek ödeme yapmamaktadır. Bu tutar günlük olarak anlaşmalı banka hesabınıza düzenli olarak yatırılmaktadır.