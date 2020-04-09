Günlük en az 56 lira 84 TL ile en fazla 554 TL ödeniyor

SGK'dan dev hizmetler gelmeye devam ediyor. Günlük 554 TL ödeme nasıl yapılıyor. Kimler günlük 554 TL ödemeyi alabiliyor gibi sorular vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Ülkemizde bilindiği üzere sağlık sorunlarına Sosyal Güvenlik Kurumu SGK el atmakta ve hem iş vereni hemde işçiyi mağdur etmemektedir.
İş Göremezlik Raporu Alanlar
Sigortalı olarak her hangi bir kuruluşta istihdam etmekte olan personeller iş görememezlik raporunu doktor tarafından alırsa maaşını almaya devam eder. Bu süre zarfı boyunca ödemeler iş veren tarafından değil Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmekte olup sadece ilk gün maaşı iş verence ödenirken diğer raporlu olduğu günler maaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. Üst limit yükseltilerek 554 TL'ye kadar çıkarıldı.
Ne Kadar Ödeme Yapılır?
Hastanelerden eğer iş görememezlik raporu aldıysanız sigorta priminizin yatırıldığı maaş düzeyine kadar ödeme alırsınız. Bu tutarlar günlük 56 lira 84 kuruştan başlamakta olup maksimum 554 TL'ye kadar çıkmaktadır. İlgili tutar prim ödemenize göre değişiklik göstermekte olup SGK sizlere 56 lira 84 kuruştan az ve 554 TL'den daha yüksek ödeme yapmamaktadır. Bu tutar günlük olarak anlaşmalı banka hesabınıza düzenli olarak yatırılmaktadır.
Rapor Parası Nasıl Alınır?
Rapor parası almak isteyen vatandaşların ilk adımda başvuru yapması gerekir. Çalışanın raporunu işverene iletmesinin ardından, 5 iş günü içerisinde rapor e-rapor sistemine girilir. SGK yetkileri tarafından sisteme yönlendirilen belgeler incelenir. Raporun belirlenen şartlara uygun olması halinde başvurunun cevabı çalışana kısa mesaj (SMS) yoluyla bildirilir.
PTT'ye verilen ödeme talimatının ardından işçi dilediği PTT şubesinden üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus suretiyle giderek rapor parasını alabilir. Ödeme tarihinden 2 ay geçmesine rağmen PTT'den çekilmeyen ödemeler SGK'ya iade edilir ve emanet hesaplara yönlendirilir.