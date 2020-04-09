Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,65 seviyelerinden alıcı buluyor. Global piyasalarında corona virüsünün etkisinin görülmeye devam ediyor. Dolar ve euro kurunda da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Son durum hakkında değerlendirme yapan analistler dünya çapında yayılımını sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürdüğünü belirtti. İşte dolar ve euro alış satış fiyatı...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 360 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 360 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 359 bin lira, en yüksek 361 bin 230 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 360 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 398 milyon 247 bin 968,65 lira, işlem miktarı ise 1.103 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 420 milyon 755 bin 898,12 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE HIZLI YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 değer kazanarak 333 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,1 artarak 10.546 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2 yükselişle 5.790 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,7 primle 7.073 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 kazançla 4.524 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 artışla 17.706 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2400 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta itibarıyla geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve dünya genelinde benzeri görülmemiş ekonomik teşviklerin etkisiyle, yatırımcıların risk iştahının arttığını ifade etti.
Dünya Ticaret Örgütü'nin (DTÖ) dünkü açıklamasında salgın nedeniyle küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ila 32 arasında düşmesini beklediğini anımsatan analistler, bugün ve yarın hareketlenecek olan makroekonomik veri gündeminin salgının ekonomiye etkileri konusunda daha fazla somut bilgi sunabileceğini aktardı.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.
Analistler, dünya çapında yayılımını sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürdüğünü belirtti.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, dolar/TL'de 6,70-6,80 aralığının izleneceğini bildirdi.
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