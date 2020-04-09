Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,65 seviyelerinden alıcı buluyor. Global piyasalarında corona virüsünün etkisinin görülmeye devam ediyor. Dolar ve euro kurunda da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Son durum hakkında değerlendirme yapan analistler dünya çapında yayılımını sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürdüğünü belirtti. İşte dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?