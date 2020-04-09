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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 18:11
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    • 09.04.2020 18:11
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    Son dakika: 'ya götüreceklerdi! Bir TIR ’de ele geçirildi

    Son dakika haberleri… , corona virüs salgını nedeniyle koruyucu , tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ını ön izne bağlı mallar listesine dahil etmişti. Gelen son dakika haberine göre, ’nin 'nda, bir TIR'da yapılan kontrollerde, 'ya götürülmek üzere ihracatı ön izne bağlı olan 767 bin korucuyu tıbbi maske ile dezenfektanlar ele geçirildi.

    Fransa'ya götüreceklerdi! Edirne’de ele geçirildi

    , corona virüs salgını nedeniyle koruyucu , tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ını ön izne bağlı mallar listesine dahil etti. 'nin İpsala ilçesinden 'a açılan 'na gelen Romanya plakalı TIR'ı kontrol eden gümrük görevlileri, içinde sargı bezi bulunduğu beyan edilen TIR'da, ön izin alınmadan 'ya götürülen 767 bin koruyucu tıbbi maske, 12 bin adet anti bakteriyel ıslak mendil, 4 bin 80 adet anti bakteriyel el dezenfektanı ele geçirdi.

    Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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