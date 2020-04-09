Biz Bize Yeteriz ne kadar para toplandı? Bize Bize Yeteriz kampanyasına vatandaşlar ve firmalar katılım göstermeye devam ediyor. Kampanyada şu ana kadar milyarlarca lira para toplandı. Peki, Biz Bize Yeteriz ne kadar para toplandı? Biz Bize Yeteriz en çok bağış yapanlar kim? İşte kampanyada son durum!

BİZ BİZE YETERİZ SON DURUM!

TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI

1.487.823.665₺

TOPLAM BAĞIŞ ADEDİ

470.826