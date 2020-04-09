Biz Bize Yeteriz ne kadar para toplandı? Bize Bize Yeteriz kampanyasına vatandaşlar ve firmalar katılım göstermeye devam ediyor. Kampanyada şu ana kadar milyarlarca lira para toplandı. Peki, Biz Bize Yeteriz ne kadar para toplandı? Biz Bize Yeteriz en çok bağış yapanlar kim? İşte kampanyada son durum!
BİZ BİZE YETERİZ SON DURUM!
TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI
1.487.823.665₺
TOPLAM BAĞIŞ ADEDİ
470.826
SMS İLE TOPLANAN BAĞIŞ MİKTARI
47.883.070₺
TOPLAM ATILAN SMS
4.788.307
EN YÜKSEK BAĞIŞ YAPANLAR!
T.C. MERKEZ BANKASI 100.000.000₺
ZİRAAT FİNANS GRUBU 62.300.000₺
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 56.000.000₺
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.AO. 50.000.000₺
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 40.000.000₺
ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ 24.000.000₺
KUVEYT TÜRK 20.000.000₺
TİSK MİKROCERRAHİ VAKFI 20.000.000₺
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 15.000.000₺
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ 15.000.000₺
CİHAN KAMER 13.000.000₺
EVKUR AVM 11.000.000₺
BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM SMS BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' SMS kampanyasına nasıl bağış göndermek için büyük harflerle KORONA yazıp 8119'a kısa mesaj atarak kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. Kampanya katılımında bağış yapacağınız tutar 10 TL olacaktır. Her SMS 10 TL ile ücretlendirilecek.
BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM HESAP NUMARALARI
Corona virüsü tedbirleri kapsamında başlatılan kampanyanın banka hesap numaraları bilgileri şu şekilde;
- T.C. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21
- T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45
- Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04
- Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01
- Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30
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