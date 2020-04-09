Sigortada teminat kapsamı genişledi

NN Hayat ve Emeklilik, müşterilerine sunduğu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminatı kapsamına Covid-19 hastalarının tedavi masraflarını da dahil ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, "Bakanlık tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerdeki Covid-19 tedavisine ilişkin fark ücretleri ve tedavi giderleri, poliçelerin mevcut şartları ve limitleri dahilinde ödenecek" denildi.
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