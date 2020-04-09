Sigortada teminat kapsamı genişledi

müşterilerine sunduğu TamamlayıcıSağlık Sigortası teminatı kapsamınaCovid-19 hastalarının tedavi masraflarınıda dahil ediyor. Şirketten yapılanaçıklamada, "Bakanlık tarafındanpandemi hastanesi olarak belirlenen tümözel hastanelerdeki Covid-19 tedavisineilişkin fark ücretleri ve tedavi giderleri,poliçelerin mevcut şartları ve limitleridahilinde ödenecek" denildi.