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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 Gazete
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    Sigortada teminat kapsamı genişledi

    NN Hayat ve Emeklilik, müşterilerine sunduğu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminatı kapsamına Covid-19 hastalarının tedavi masraflarını da dahil ediyor.

    Sigortada teminat kapsamı genişledi
    NN Hayat ve Emeklilik, müşterilerine sunduğu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminatı kapsamına Covid-19 hastalarının tedavi masraflarını da dahil ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, "Bakanlık tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerdeki Covid-19 tedavisine ilişkin fark ücretleri ve tedavi giderleri, poliçelerin mevcut şartları ve limitleri dahilinde ödenecek" denildi.

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