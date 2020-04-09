Chengdong, Huawei P40 Pro ve P40 Pro Plus'ın 120Hz ekran yenileme hızına sahip olabilecek yetenekte olduğunu söyledi. CEO, buna rağmen kendilerinin pil optimizasyonu ve "diğer sebepler" nedeniyle 120Hz yerine 90Hz ekran yenileme hızını tercih ettiklerini söyledi.

HUAWEİ P40 ÖZELLİKLERİ

Huawei'nin amiral gemisinin 6.1 inçlik OLED ekranı Full HD+ yani 1080×2340 piksel çözünürlük sunarken, herhangi bir kavis bulunmuyor. Bu sayede Huawei P40 ile düz ekranlı telefonları seven kullanıcıların beğenisi kazanılıyor. 60 Hz yenileme hızı olan bu ekran aynı zamanda parmak izi okuyucuyu barındırıyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefon, Kirin 990 işlemciden güç alıyor. 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.86 GHz hızında çalışan işlemcinin çekirdek yapılandırması: 2 x 2.86 GHz Cortex-A76 & 2 x 2.09 GHz Cortex-A76 & 4 x 1.86 GHz Cortex-A55 şeklinde. Grafik birimi olarak Mali-G76 MP16 yer alıyor.

Cihazın 5G desteğine sahip olan versiyonu ise Kirin 990 5G işlemciden güç alıyor. Ancak, ülkemizde 5G teknolojisi henüz kullanılmadığı için Kirin 990'dan güç alan LTE sürümü ile satışa sunulacak.