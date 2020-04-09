Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK'ın sanal ortamda yeni tip koranavirüse (Kovid-19) karşı araştırma ekosistemini bir araya getirmek ve yararlı bilgilerin paylaşılması amacıyla kurduğu portala tarımsal konularda destek veriyor.

Bu kapsamda araştırmacılar, söz konusu portala tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda gelen projeleri inceliyor, ıslah ve agronomi (çiftçilikle ilgili bilgilerin araştırıldığı bilim dalı) gibi alanlarda destek sağlıyor. Tıbbi aromatik bitkilerin alternatif tıptaki kullanım alanları konusundaki sorular da yine araştırmacılar tarafından yanıtlanıyor.