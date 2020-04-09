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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 12:35
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    • 09.04.2020 12:38
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    Son dakika: istasyonlarında nöbetçi sistemine mi geçiliyor? Flaş açıklama!

    ’de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ’de bir dizi önlemler alındı. Vakaların artmaması için seyahat kısıtlamaları getirildi. Trafiğe çıkan araç sayısının azalmasının ardından istasyonlarından flaş bir teklif geldi. Türkiye İşveren Sendikası Başkanı , "Türkiye 13 bin akaryakıt istasyonu var. Gece çok az araç oluyor. Bu nedenle gece yarısı bazı istasyonlarımızın kapanması yönünde bir teklif yaptık. Nöbetçi akaryakıt uygulamasına geçilmesini istedik." ifadelerini kullandı.

    Akaryakıt istasyonlarında nöbetçi sistemine mi geçiliyor?

    'de corona virüs nedeniyle trafiğe çıkan araç sayısında hızlı bir düşüş yaşandı. Hal böyle olunca istasyonlarına uğrayan araç sayısı azaldı. Buna göre akaryakıt istasyonları çalışma saatlerinde değişikliğe gitmek istiyor. Daha önce 24 saat hizmet veren istasyonların nöbetçi istasyon uygulamasına geçmesi gündemde.

    Milliyet'te yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası Başkanı Ferruh Temel Zülfikar şu ifadeleri kullandı:

    Türkiye'deki akaryakıt istasyonları olarak 24 saat çalışıyoruz. Çalışma saatindeki değişikliğimizi gerekli kurumlara ilettik.

    Türkiye'de trafiğe çıkan araç sayısı çok fazla azaldı. Taksiler tek-çift plaka uygulamasına gitti. Hiç araba olmayan bir ortamda akaryakıt istasyonlarının 24 saat çalışması tamamen maliyet.

    Şöyle bir öneride bulunduk. Nöbetçi istasyon uygulaması olmasını istiyoruz. Biz bunu çok rahat çözebiliriz. Her semte bir veya iki istasyon açık tutulacak. Bu uygulamayı işletmelerde istiyor.

    31 ilin ulaşımı kapandı. Ulaşımın kapalı olduğu dönemde şehirler arası istasyonların açık olması mantıksız. Gece zaten trafik yok denecek kadar az. Bu dönemde müsrif olmamamız lazım. Bu dönemde işçi çıkarımı gibi durumda söz konusu olmayacak tüm işçilerimizle çalışacağız. Şu anda bazı işçilerimizi ücretli izne gönderiyoruz.

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