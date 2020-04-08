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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 16:12
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    • 08.04.2020 16:12
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    Trump'tan ilginç ve yorumu! "Çerez sayılır"

    ABD Başkanı , yaptığı - kıyaslamasında euro için "çerez sayılır" yorumunda bulundu. Doların gücüne vurgu yapan Trump, ABD’de "sıfır faiz oranı" ödendiğine de dikkat çekti.

    Trump'tan ilginç açıklama! Çerez sayılır

    ABD Başkanı , ile karşılaştırıldığında, nun yalnızca bir tür çerez sayılabileceğini söyledi.

    Fox News TV kanalında Sean Mannity'nin programına konuk olan Trump, son dönemde hızla değer kazanan ABD para biriminin gücünü vurgularken, ABD'de "greenback (yeşil)" olarak da kullanılan ABD para birimiyle karşılaştırılabilecek tek para biriminin euro olduğunu söyledi.

    Trump, artık ABD'de "sıfır faiz oranı" ödendiğine de dikkat çekerek, bu koşullarda altyapı yatırımlarının da yapılabileceğini vurguladı.

    Trump ayrıca, yeryüzünde herkesin ABD'ye ve dolara yatırım yapmak istediğine dikkat çekti.

    Trump, daha önce yaptığı açıklamada da, ekonomiyi "daha yakın zamanda" açmanın, geç açmaktan daha iyi olduğunu ve bunu planladığını söyledi ve ABD'nin uzun süre kapalı kalması için kurulmadığını vurguladı.

    Euro dolar karşısında yüzde 0.14 düşüşle 1.08712 dolara kadar düştü; euro bu düzey ile dolar karşısında geçen yılın aynı gününe göre de yüzde 3.06 aşağıda kalıyor.

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    Haberler Ekonomi Trump'tan ilginç dolar ve euro yorumu! "Çerez sayılır"
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