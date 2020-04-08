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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 16:14
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    • 08.04.2020 16:14
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    'da 120 bin kaçak ele geçirildi!

    'da polis ekipleri, İl , İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ekipleriyle birlikte iş yerini denetledi. Denetimde 20 bin kullanıma hazır ile 100 bin dikime hazır toplam 120 bin maske ele geçirildi.

    120 bin kaçak maske ele geçirildi!

    , küresel çapta bir krize yol açan ve tüm dünyada vaka sayısı artan e karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına aralıksız devam ettiğini duyurdu.

    Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri, bu kapsamda yetkililerle birlikte gelen ihbarları değerlendirmeye aldı. Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki bir iş merkezinde kaçak imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    120 BİN KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ
    Polis ekipleri, İl , İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ekipleriyle birlikte iş yerini denetledi. Denetimde 20 bin kullanıma hazır maske ile 100 bin dikime hazır toplam 120 bin maske ele geçirildi. Kaçak maske üretimi yapan ruhsatsız iş yeri, Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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