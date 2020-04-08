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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 10:13
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    • 08.04.2020 10:13
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    Son dakika: açıkladı! Mart ayında en yüksek getiri da oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Mart ayında en yüksek aylık , yurt içi üretici fiyat endeksi () ile indirgendiğinde %5,10, tüketici fiyat endeksi () ile indirgendiğinde ise %5,41 oranlarıyla da gerçekleşti.

    Mart ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

    ile indirgendiğinde yatırım araçlarından %3,61 ve %2,90 oranlarında kazandırırken mevduat i (brüt) %0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri () %1,63 ve BIST 100 endeksi %19,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. ile indirgendiğinde Amerikan Doları %3,92, külçe altın %3,21 ve mevduat faizi (brüt) %0,15 oranlarında kazandırırken DİBS %1,33 ve BIST 100 endeksi %19,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,50 oranında yatırımcısına en yüksek sağlayan yatırım aracı olurken BIST 100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise %15,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,79 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,90 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

    Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %30,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %26,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

    Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından DİBS %18,91, mevduat faizi (brüt) %10,18, Amerikan Doları %6,92 ve %4,63 oranında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi %12,97 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %15,34, mevduat faizi (brüt) %6,87, Amerikan Doları %3,71 ve Euro %1,48 oranlarında kazandırırken BIST 100 endeksi %15,58 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

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