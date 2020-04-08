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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 16:51
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    • 08.04.2020 16:51
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    Son dakika: e 15 kuruş !

    Son dakika haberleri... Sendikasından alınan bilgiye göre e bu gece yarısı 15 kuruş geliyor. Başkent 'da ortalama 5,38 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,53 lira olacak. Motorinin litresi 'da 5,30 liradan 5,45 liraya, 'de 5,40 liradan 5,55 liraya yükselecek

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