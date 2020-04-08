Piyasaların gün sonu dolar ve euro kurlarındaki güncel durumu öğrenmek istiyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,77'den alıcı buluyor. Bu kapsamda güncel dolar ve euro fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında 8 Nisan dolar ve euro alış satış kaç TL sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel döviz kurları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 359 BİN 650 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 359 bin 650 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 358 bin 300 lira, en yüksek 361 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 359 bin 650 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 702 bin 39,89 lira, işlem miktarı ise 454 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 164 milyon 50 bin 398,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer kaybederek 325 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 azalarak 10.265,3 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 azalışla 5.635,6 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8 düşüşle 6.874,4 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 4.369,9 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 gerilemeyle 17.293,3 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2300 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, İtalya'da dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısının 10 Mart'tan bu yana en düşük artışa işaret etmesine karşın alınan sert tedbirlerin ekonomiye etkisi konusunda endişelerin sürdüğünü söyledi.
Öte yandan, dün salgında en fazla can kaybının verildiği günü yaşayan ABD'de Başkan Donald Trump Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) "Çin odaklı" çalışmakla suçladı.
Trump'ın DSÖ'ye sağladıkları fonları büyük oranda askıya alacaklarını söylediğini anımsatan analistler, gelişmelerin ülkeler arası anlaşmazlıkların gündemi daha fazla meşgul edeceğine ilişkin tedirginlikleri artırdığını vurguladı.
Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını ve alınan tedbirlere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
Bugün, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.630 doların destek, 1.665 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Dünya çapında yayılımını sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürdüğüne işaret eden analistler, dolar/TL'de 6,70-6,80 aralığının izleneceğini bildirdi.
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