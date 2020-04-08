8 Nisan evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemi hakkında detaylar araştırılıyor. Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakım aylıkları her ay belirlenen tarihler aralığında evde bakım maaşları hesaplarda oluyor. Bu kapsamda bakım aylığı alan yüz binlerce vatandaş konu hakkında araştırmalarına devam ediyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ