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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 18:07
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    • 08.04.2020 18:07
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    Son dakika: 'da 584 liradan satıldı | Serbest piyasada altın fiyatları

    ’da 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 359,90 liradan satılırken, 584 liradan alıcı buldu. Altın sında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım , İş Bankası, , Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

    Çeyrek altın ne kadar?

    Serbest piyasada 24 ayar gram satış fiyatı 359,90 lira oldu.

    'da 359,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 359,90 liradan, 2 bin 370 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 391 liradan, 328 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 332 liradan, 2 bin 316 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 336 liradan, bin 158 liradan alınan Yarım Ziynet bin 168 liradan ve 579 liradan alınan Çeyrek Ziynet 584 liradan satıldı.

    Altın sında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım , İş Bankası, , Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

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