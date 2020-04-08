Petrolde yeni kriz! İran açık açık uyardı

ABD'DE SENATÖRLER SUUDİ YETKİLİLER İLE GÖRÜŞECEK

Petrol üretiminin kısılmaması halinde Suudi Arabistan'da bulunan ABD savunma sistemlerinin ve askerlerinin geri çekilmesi yönünde bir yasa tasarısını Kongre'ye sunan Cumhuriyetçi senatörler, Cumartesi günü Suudi yetkililer ile görüşecekler.



Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Senatörler Kevin Cramer ve Dan Sullivan, Suudi yetkililer ile bir araya gelecekler ve görüşmede global petrol piyasalarında istikrarın sağlanması ele alınacak.



Cramer ve Sulllivan'ın Kongre'ye sundukları tasanı Suudi Arabistan'da bulunan Amerikan hava savunma sistemleri Patriot ve THAAD'lar ile Amerikan askerlerinin geri çekilmesini öngörüyor.