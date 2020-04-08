Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? iscisonuc.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi başvuru yapanlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı kura çekilişi başladı. Çekilişinin başlamasıyla birlikte, vatandaşlar bakanlık bünyesinde çalışmaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 10 bin 998 temizlik görevlisi, 2 bin güvenlik görevlisi (silahsız), bin klinik destek elemanı ve 2 aşçı alınacağı duyurulmuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekilişi başladı ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Kura sonuçlarının bu akşam saat 20:00'den sonra açıklanması bekleniyor. Sonuçlar iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI!