Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? iscisonuc.saglik.gov.tr Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi başvuru yapanlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı kura çekilişi başladı. Çekilişinin başlamasıyla birlikte, vatandaşlar bakanlık bünyesinde çalışmaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 10 bin 998 temizlik görevlisi, 2 bin güvenlik görevlisi (silahsız), bin klinik destek elemanı ve 2 aşçı alınacağı duyurulmuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kura çekilişi başladı ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Kura sonuçlarının bu akşam saat 20:00'den sonra açıklanması bekleniyor. Sonuçlar iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI!
KURA ÇEKİMİ İKİYE AYRILDI
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kura çekiminin iki güne bölündüğüne yer verildi. 8 Nisan 2020 günü aşağıdaki şehirler için kura çekimi olacak:
Bakanlık Merkez Teşkilatı,
Adana,
Adıyaman,
Ankara,
Batman,
Bingöl,
Bitlis,
Diyarbakır,
Elâzığ,
Erzurum,
Hakkâri,
Hatay,
İstanbul,
İzmir,
Kahramanmaraş,
Konya,
Kütahya,
Mardin,
Mersin,
Muş,
Samsun,
Siirt,
Sivas,
Şanlıurfa,
Şırnak,
Van
Zonguldak.
T.C. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir.
İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.
Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
KURA SONRASI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.