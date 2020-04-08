Maskeler ne zaman gelecek? PTT maske sipariş takibi nasıl yapılır? Devlet kurumları tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması işlemi başladı. 20-65 yaş arasındaki kişilere ücretsiz maske verilecek. Başvurular E-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Başvuru işlemi yapan kişiler, başvurularının onaylandığına dair uyarı gördükten sonra sipariş numarasını görüntülediler. Peki, PTT maske sipariş takibi nasıl yapılır? Maskeler ne zaman gelecek? İşte detaylar…
PTT MASKE SİPARİŞ TAKİBİ NASIL YAPILIR?
Ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı zaman, ekranda görülen sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Eğer, gelen görüntüyü görmediyseniz, maske başvurunuzu tekrar yenilemeniz gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz.
MAKELER NE ZAMAN GELECEK?
Başvuru işlemini takiben, 3-5 gün içerisinde maskelerin teslimatı evinize yapılacak.
ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?
Ücretsiz maske siparişi E-Devlet ve PTT üzerinden birkaç adımda verilebiliyor. Her kişiye haftalık toplamda 5 adet limit tanıyan Sağlık Bakanlığı, dağıtım işlemlerini haftalık olarak gerçekleştirecek. İhtiyacı olan kişi haftalık olarak 5 adet maske siparişi verebilecek.
Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ortak kararı ile internet üzerinden yapılacak olan ücretsiz maske dağıtımı için başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5'er adet maske temin edebilecek.
Vatandaşlar e devlet üzerinden TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek giriş yaptıktan sonra gerekli adres bilgileri iletişim bilgileri ve evdeki bireylerin sayılarını belirterek maske başvurularını yapabilmektedirler. Başvuru yapıldıktan sonra teslimatlar PTT tarafından bildirilen adreslere ücretsiz olarak yapılacaktır
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KİMLER MASKE ALABİLİR?
Öncelikle 20-65 yaş aralığında olan kişilerin e devlete başvurması gerekmektedir. Bu yaş aralığında olmayanlar ücretsiz maskeden yararlanamayacaklar. Bu maskeleri alabilmek için devletin açıklamış olduğu sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunmayan kişilerin e devlet üzerinden hanedeki kişi sayılarının bildirilmesi ile yapılacaktır.
Ücretsiz maske alımında kargo ücretli mi?
Cerrahi maskeler e-devlet üzerinden sipariş verildikten sonra evlere PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.
E-devlet ile maske almak için gerekli bilgiler nelerdir?
https://www.turkiye.gov.tr/ sitesinden duyurulacak formda yer alan T.C. kimlik no, ad-soyad, doğum tarihi alanları doldurularak ücretsiz maske siparişi verebilirsiniz.
CERRAHİ MASKE NEDİR?
Cerrahi maske, eczaneden satın alınabilen ve "damlacık" yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlayan tek kullanımlık bir tıbbi malzemedir. Bahsi geçen bu damlacıklar, kullan kişi nefes verdiğinde tükürük damlacıkları veya üst solunum yolundan gelen salgılar olabilir. Yani cerrahi maske cerrahlar için tasarlanmıştır, çünkü bu ürünler doktorun burnundan ve ağzından patojenlerin cerrahi alana girmesini önlemek için iyi bir iş çıkarırlar.
Bakım veren kişi tarafından giyilirse, cerrahi maske hastayı ve çevresini (hava, yüzeyler, ekipman, cerrahi bölge) korur. Bulaşıcı bir hasta tarafından giyilirse, hastanın çevresini ve çevresini kirletmesini önler. Bu maskeler 3 ila 8 saatten fazla giyilmemelidir. Cerrahi maske ayrıca kullanıcıyı biyolojik sıvıların sıçraması riskinden koruyabilir. Bu durumda, cerrahi maske su geçirmez bir tabakaya sahip olmalıdır.
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