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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 09:54
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    • 08.04.2020 09:54
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    onlarca yeni personel alacak | TÜBİTAK personel alım başvurusu nereden yapılır?

    , SAGE'de istihdam edilmek üzere 34 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden 22 Nisan'a kadar süreceği belirtildi.

    TÜBİTAK onlarca yeni personel alacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere 34 personel alacak.

    Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK SAGE'nin Ankara'daki merkezinde görev yapmak üzere "Usta" hizmet grubunda 34 proje personeli istihdam edilecek.

    Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumu (www.iskur.gov.tr), TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.

    Başvurular, 22 Nisan'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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