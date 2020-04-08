iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı kura çekiliş sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyordu. Bu anlamda vatandaşlar isim listesi için iscisonuc.saglik.gov.tr resmi internet sitesine akın etmiş durumda. Çekilişin başlamasıyla birlikte, vatandaşlar bakanlık bünyesinde çalışmaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kura sonuçlarının bu akşam saat 20:00'den sonra açıklanması bekleniyordu. Sonuçlar iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden duyuruldu
"08.04.2020 Tarihli Duyuru:
T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı Kurası sonuçları Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için yayınlanmıştır. Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden kimllik bilgileri girilerek kişisel olarak öğrenilebilecektir."
İLK GÜN KURA ÇEKİMİ YAPILDI
Edinilen son dakika bilgilerine göre kura çekiminde ilk gün heyecanı başladı. Akşam saatlerine kadar yapılacak kura çekimi, 9 Nisan 2020 'de de devam edecek.
Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına 14 bin kadrolu işçi alımı için kura sonuçları 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde açıklanacak. Sağlık Bakanlığı resmi duyurusunda adayların sonuçlara iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlayabileceği belirtilirken, şehirlere göre hangi tarihlerde kura çekiminin yapılacağı da belli oldu.
Sağlık Bakanlığı resmi duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
T.C. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir.
İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.
Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
KURA ÇEKİMİ İKİYE AYRILDI
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kura çekiminin iki güne bölündüğüne yer verildi. 8 Nisan 2020 günü aşağıdaki şehirler için kura çekimi olacak:
Bakanlık Merkez Teşkilatı,
Adana,
Adıyaman,
Ankara,
Batman,
Bingöl,
Bitlis,
Diyarbakır,
Elâzığ,
Erzurum,
Hakkâri,
Hatay,
İstanbul,
İzmir,
Kahramanmaraş,
Konya,
Kütahya,
Mardin,
Mersin,
Muş,
Samsun,
Siirt,
Sivas,
Şanlıurfa,
Şırnak,
Van
Zonguldak.
KURA SONRASI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
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