EVDEN ÖDEME VE HESABINA ÖDEME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Kısa çalışma ödeneği, iş kaybı tazminatı, işsizlik ödeneği, ücret garanti fonu ödemelerinde alınan önlemlere göre vatandaşlar için başvuru nasıl yapılacağı belli oldu. PTT yukarıdaki sayılan ödemleri almak için PTT tarafından resmi internet sitesi üzerinden bir başvuru formu doldurarak tek kullanımlık sms alacaklar. Online başvuru formunun doldururken ödemenin nasıl yapılmasını istediği sorulacak?

İşsizlik ödemesi nasıl yapılacak? Hak sahipleri isterse kendi konutunda, Banka şubelerindeki kendi adına açılmış olan hesaplara ya da PTT Bank hesabına isteyebilecek.

SMS GELMEYENLER İÇİN;

Tek kullanımlık sms gelmeyen vatandaşlar nasıl bir yol izleyecek? Bu vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığının iletişim hattı olan Alo 170 hattını arayabilirler.