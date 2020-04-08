İcradan satılık ev, arsa, tarla, araba... Ucuza satılık konut ilanları... Hepsi uygun fiyata icradan satılık yerler

İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son yayınlanan ilanlarda Türkiye'nin en güzel tatil bölgelerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde satışa çıkarılan kargir binaya ilgi büyük oldu.

BODRUM YENİKÖY'DE KARGİR BİNA

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

İSTANBUL ESENYURT'TA SATILIK DAİRE FIRSATI

İSTANBUL MALTEPE'DE SATILIK 3 YILLIK 105 METREKARE DAİRE

İSTANBUL KARTAL'DA 3+1 DAİRE 460 BİN TL