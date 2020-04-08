Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselecek mi? Tüm zamanların rekorunu kırmıştı! Alım satım yapılır mı?

Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselecek mi sorusu altın yatırımı olan ya da yatırım yapmayı düşünenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere altının gram ve çeyrek fiyatı bu haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerinden alıcı buldu. Kovid-19 salgını sebebiyle tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve salgının neredeyse bütün dünyaya hızla yayılmasının ardından artan belirsizlikler, görece riskli varlıklarda satış baskısı oluştururken, altın fiyatları da piyasadaki koşullara paralel önemli değişimler gösterdi.

EKİM 2008'DEN BU YANA EN BÜYÜK DALGALANMA

Altının ons fiyatında oluşan 252 dolarlık değişim ise Ekim 2008'den bu yana en büyük dalgalanmaya işaret etti.

Gram altın da dolar/TL'de martta yaşanan yukarı yönlü harekete karşın altının ons fiyatındaki dalgalanmaya paralel dalgalı bir seyir izledi. 299,1 liraya kadar gerileyen gram altın, bir süre sonra tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 343,7 liraya yükseldi.

Bu seviyeden altının ons fiyatındaki değer kaybına paralel hafif geri çekilen gram altın, mart ayını yüzde 7 değer kazancıyla 339 liradan tamamladı.