Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselecek mi? Tüm zamanların rekorunu kırmıştı! Alım satım yapılır mı?

Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselecek mi sorusu altın yatırımı olan ya da yatırım yapmayı düşünenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere altının gram ve çeyrek fiyatı bu haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerinden alıcı buldu. Kovid-19 salgını sebebiyle tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve salgının neredeyse bütün dünyaya hızla yayılmasının ardından artan belirsizlikler, görece riskli varlıklarda satış baskısı oluştururken, altın fiyatları da piyasadaki koşullara paralel önemli değişimler gösterdi.
EKİM 2008'DEN BU YANA EN BÜYÜK DALGALANMA
Altının ons fiyatında oluşan 252 dolarlık değişim ise Ekim 2008'den bu yana en büyük dalgalanmaya işaret etti.
Gram altın da dolar/TL'de martta yaşanan yukarı yönlü harekete karşın altının ons fiyatındaki dalgalanmaya paralel dalgalı bir seyir izledi. 299,1 liraya kadar gerileyen gram altın, bir süre sonra tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 343,7 liraya yükseldi.
Bu seviyeden altının ons fiyatındaki değer kaybına paralel hafif geri çekilen gram altın, mart ayını yüzde 7 değer kazancıyla 339 liradan tamamladı.
"347 LİRA, GRAM ALTIN İÇİN İYİ SATIŞ FIRSATI GİBİ GÖRÜNÜYOR"
AA Finans Analisti İslam Memiş, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere çoğu merkez bankasının faiz indirimi ve genişlemeci adımları ile birlikte hükümetlerin teşviklerinin kısa vadede altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemesini beklediklerini ifade etti.
Kısa vadede dolar/TL'de 6,80 lira, altının gram fiyatında ise 347 lira seviyesini takip edeceğini belirten Memiş, bu seviyelerin, hem döviz kurlarında hem de altının gram fiyatında yatırımcısına iyi satış fırsatları sunabileceğini söyledi.
Memiş, altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek, 1.650 dolar seviyesinin ise önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 320-347 lira bandının takip edileceğini bildirdi.
Nisanda altın fiyatlarında düşüşler görülebileceğini ifade eden Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerden sonra nisan ile birlikte altının ons fiyatının 1.450 dolar seviyesine sarkacağını, altının gram fiyatının ise 320 lira seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin ediyorum." dedi.
Mayıs ya da haziran ayında düşüşlerin gram altında 308 lira seviyesine kadar sürebileceğini belirten Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerde, altın borcu olan ya da düğün yapacak vatandaşlarımızın panik olmamaları gerekiyor. Nisan, mayıs, haziran aylarında düşüşler olabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 359,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 359,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 359,90 liradan, 2 bin 370 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 391 liradan, 328 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 332 liradan, 2 bin 316 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 336 liradan, bin 158 liradan alınan Yarım Ziynet bin 168 liradan ve 579 liradan alınan Çeyrek Ziynet 584 liradan satıldı.
ALTININ KİLOGRAMI 359 BİN 650 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 359 bin 650 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 358 bin 300 lira, en yüksek 361 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 359 bin 650 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 702 bin 39,89 lira, işlem miktarı ise 454 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 164 milyon 50 bin 398,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.648,31 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.648,31 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artarak 359 bin 650 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7658 lira, satışta 6,7929 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7328 lira, satışta 6,7597 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0868, sterlin/dolar paritesi 1,2391, dolar/yen paritesi de 108,80 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,90 düşerek 30,65 dolardan işlem görüyor.
PİYASALARDA GÜN SONU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 843,40 puan artarak 93.225,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 99,88 puan ve yüzde 0,11 değer kazanımıyla 92.481,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 91.803,35 puanı, en yüksek 93.275,21 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 yükselişle 93.225,22 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, teknoloji endeksi yüzde 2,61, sanayi endeksi yüzde 0,43 ve hizmetler endeksi yüzde 1,92 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 972,68 puan ve yüzde 0,89 artışla 110.842,67 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 250'si prim yaptı, 131'i geriledi. Pegasus, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.
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