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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 23:21
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    • 08.04.2020 23:21
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    BİM 10 Nisan aktüel kataloğu ile indirim fırsatı! Cuma günü BİM'de indirimli satılacak ürünler hangileri?

    BİM 10 Nisan aktüel kataloğu ile satışa sunulacak onlarca üründe indirim fırsatı bulunuyor. Cuma günü BİM şubelerinde yer alacak ürünler Cylone Elektrikli Süpürge, Braun Erkek Bakım Seti ve Fakir Saç Kurutma Makinesi dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, BİM'de cuma günü hangi ürünler satışa sunulacak? İşte o ürünlerin listesi...

    BİM 10 Nisan aktüel kataloğunda indirim fırsatı!

    BİM 10 Nisan aktüel kataloğu haftanın son gününün yaklaşmasıyla birlikte merak konusu oldu. BİM aktüel kataloğunda bu hafta Dokunmatik Dijital Kol Saati, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, KTM 2907 Çay Makinesi dikkat çeken ürünler arasında. Marketlerden alışverişlerini yapacak olanlar ve hangi fırsatlı ürünlerin geldiğini merakla edenler aktüel ürünlerde yer alan fırsatları incelemek istiyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri olan BİM cuma günü yine pek çok ürünü indirimli olarak satışa sunacak. İşte o ürünlerin listesi...

    BİM 10 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

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    Haberler Ekonomi BİM 10 Nisan aktüel kataloğu ile indirim fırsatı! Cuma günü BİM'de indirimli satılacak ürünler hangileri?
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