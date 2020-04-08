Bakanlık resmen duyurdu! On binlerce memur ve çalışanı ilgilendiren maaş kararı

Milyonlarca memur ve çalışanı ilgilendiren karar Adalet Bakanlığı tarafından yayınlandı.Karara göre personellerin icra kesintileri aynen devam edecek. Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart 2020 tarihi itibariyle Pandemi ilan etmesiyle birlikte tüm dünyada önlem amaçlı mevzuatsal değişikliklere gidildi. Bu vahim virüsün ülkemize de sıçraması dolayısıyla tedbir amaçlı hızla Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazetede yayımlandı. 22/03/2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 'İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)' başlıklı Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda nafaka alacakları hariç tüm icra işlemleri 21/03/2020 ile 30/04/2020 tarihleri arasında durduruldu.
İcra daireleri durdu, kesintiler devam!
Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart 2020 tarihi itibariyle Pandemi ilan etmesiyle birlikte tüm dünyada önlem amaçlı mevzuatsal değişikliklere gidildi. Bu vahim virüsün ülkemize de sıçraması dolayısıyla tedbir amaçlı hızla Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazetede yayımlandı. 22/03/2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 'İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)' başlıklı Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda nafaka alacakları hariç tüm icra işlemleri 21/03/2020 ile 30/04/2020 tarihleri arasında durduruldu.
Yayımlanmış olan Cumhurbaşkanlığı kararı içeriğinde belirtilen tarihler arası icra ve iflas işlemlerinin durdurulduğu ve bu tarihler arasında yeni icra taleplerinin alınmaması belirtildi. Belirtilen kararda icra kesintilerinin de durdurulacağı belirtilmemiştir. Bu yönde her kesimden farklı yorumlar gelince Adalet Bakanlığı konuyla ilgili bir görüş metni yayınlamış olup konuya açıklık kazandırdı. 02.04.2020 Tarihli Adalet Bakanlığının görüş yazısına istinaden personellerin icra kesintileri aynen devam edecektir.
20 Yaş Altına Gelen Sokağa Çıkma Yasağına Çalışan Ayarı!
Bilindiği üzere 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanması yönünde İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlamıştı.
Yine aynı şekilde 3 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bu defa 01.01.2000 tarihinden sonra doğanları da kapsayan bir sokağa çıkma yasağı genelgesi daha yayımlandı.
Ancak bu genelge 20 yaş altında bulunan çalışanları da etkileyecekti. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı internet sitesinden 20 yaş altında 18 yaşının üstünde bulunan ve hizmet akdine tabi çalışanların bu Genelgeden muaf tutulduğunu açıklamıştır.
İçişleri Bakanlığı duyurusunda;
Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18- 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 İl valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:
Buna göre doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,
Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.
Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI
Ücretsiz izne çıkanlar ne kadar maaş alacak? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız." Albayrak: "5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak."
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?
Ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili şartlar henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Ücretsiz izin maaşı desteğinin ne kadar olacağı bilgisi henüz açıklanmadı. Maaş desteği miktarı açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?
Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.
Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.
KİMLER ÜCRETSİZ İZİN KULLANABİLİR?
-Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
-Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.
-Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
-Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.
-Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
-Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
-Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır."
ÜCRETSİZ İZİN İÇİN KARŞILIKLI RIZA GEREKİR Mİ?
657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 1. fıkrasında "izin verilebilir." denilmesi idarenin takdir hakkı olduğu anlamına gelir. İdare iznin gereklerine ve sebeplerine aykırı hareket edilmesi halinde durumu idari yargıya götürülebilir. Ancak doğum sebebiyle alınan izinler istisnadır, rıza gerekmez.
HASTA YAKINLAR SEBEBİYLE ÜCRETSİZ İZİN ALINABİLİR Mİ?
105. Maddede; "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." denmektedir. Burada kastedilen yakınlar; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerdir.
MEMURLAR KAÇ DEFA ÜCRETSİZ İZİN KULLANABİLİR?
Memurlar, memuriyeti süresince her olay ve her kişi için belirlenen azami süre kadar izin kullanabilir.
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