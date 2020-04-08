Açık Kapı 400 TL yardım var mı? İçişleri Bakanlığı son dakika Açık Kapı 400 TL yardım olacak mı? Açık Kapı para yardımı bayram harçlığı var mı sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada ortaya atılan, daha önce sosyal yardım almamış her vatandaşa 400 TL verileceği iddialarına açıklık getirildi. İşte, 400 TL yardım hakkında merak edilen bilgiler ve İçişleri Bakanlığı açıklaması!

SOSYAL MEDYADA 400 TL İDDİASI!

Gün içerisinde çeşitli sosyal medya kanallarından aşağıdaki şekilde iddialar paylaşılmıştı:

İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 tl yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 tl ve çocuklar için 100 tl bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına "Valilik Hizmetleri" hizmet alt başlığına "Diğer", açıklama kısmına "para yardımı" yazıp başvuru yapabilirsiniz.