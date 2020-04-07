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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 Gazete
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    Ziraat: Çalışma saatlerimiz değişmedi

    Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şubelerin 09.00-17.00 saatlerinde tam zamanlı hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, "Müşteriler görece daha az yoğun olan öğleden önceyi tercih edebilir. Şubelere müşterileri maskeli kabul ediyoruz" dedi. Kırbaş, müşterilere şubeye gelmek yerine dijital kanallarından işlem yapmaları önerisinde bulundu.

    Ziraat: Çalışma saatlerimiz değişmedi
    Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şubelerin 09.00-17.00 saatlerinde tam zamanlı hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, "Müşteriler görece daha az yoğun olan öğleden önceyi tercih edebilir. Şubelere müşterileri maskeli kabul ediyoruz" dedi. Kırbaş, müşterilere şubeye gelmek yerine dijital kanallarından işlem yapmaları önerisinde bulundu.

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