Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.04.2020 17:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2020 17:03
    ABONE OL

    nedir? ve ücretsiz mi olacak? Kapalı betaya nasıl katılınır?

    nedir? Valorant hakkındaki detaylar Google arama motoru başta olmak üzere birçok arama motorunda günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. LoL adıyla bilinen League of Legends oyununun yapımcı firması Riot Games yeni oyunlar üzerine çalışmalar yapıyor. Valorant ise o oyunlar arasında yer alıyor. Oyunun taktiksel nişancılık üzerine olduğu biliniyor. Peki, ve ücretsiz mi olacak? Kapalı betaya nasıl katılınır?

    Valorant ne zaman gelecek ve ücretsiz mi olacak?

    Pek çok kişi 'Valorant' hakkındaki detayları öğrenmek için araştırma yapıyor. LOL ismiyle bilinen oyunun yapımcı firması Riot Games tarafından geliştirilen PC oyunu VALORANT'ın kapalı beta dönemi bugün itibariyle başladı. Oyunla ilgili detayları öğrenmek isteyenler Valorant ne zaman gelecek ve ücretsiz mi olacak şeklinde sorulara yanıt arıyor. Peki, kapalı betaya nasıl katılınır? İşte detaylar...

    VALORANT NEDİR?

    Günün en çok araştırılanları arasında yer alan Valorant rekabete dayalı ve karakter tabanlı PC oyunudur.(takvim.com.tr)

    Valorant, Riot Games tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz bir çok oyunculu birinci şahıs nişancı video oyunudur. Riot Games'in bu tarzda geliştirdiği ilk oyundur. Oyun ilk olarak Ekim 2019'da Project A kod adıyla duyuruldu.

    KAPALI BETAYA NASIL KATILINIR?

    Valorant ücretsiz. Bu kapsamda Valorant'ın kapalı beta sürümüne katılmak için ücret ödemesi yapılmıyor. takvim.com.tr Riot hesabı olan oyuncular, hesaplarını Twitch'e bağlayarak belli yayıncıları izleyebilir. Böylece oyuncular kapalı betada yer alabilir.

    VALORANT KARAKTERLERİNİ KİMLER SESLENDİRDİ?

    Brimstone - Itri Koşar

    Breach - Umut Tabak

    Sage - Damla Özüduru

    Omen - Levent Yıldız

    Jett - Berrak Kuş

    Cypher - Selim Yeğin

    Sova - Murat Aydın

    Viper - Hümay Güldağ

    Phoenix - Onur Kırış

    Dış Ses - Merih Tangün

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Valorant nedir? Valorant ne zaman gelecek ve ücretsiz mi olacak? Kapalı betaya nasıl katılınır?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri