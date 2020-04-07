Tek tıkla ticaret eğitimi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm vatandaşlara ücretsiz olarak sundukları Sanal Ticaret Akademisi'nden, öğrencilerden ev hanımlarına, esnaf ve sanatkardan kadın ve genç girişimcilere kadar geniş bir hedef kitlenin yararlanabileceğini belirterek, "Coronavirüs nedeniyle evde kalınmasını önerdiğimiz bu dönemde zamanın etkin ve faydalı kullanımı açısından, ticaret ile ilgilenen vatandaşlarımızı Sanal Ticaret Akademisi'ne davet ediyorum" dedi. Şu anda temel olarak 3 sertifika programı geliştirdiklerini belirten Pekcan, 'İç Ticaret', 'Dış Ticaret' ve 'Girişimcilik' ders gruplarını tamamlayan bir kişinin ilgili grup için hazırlanan sınavda yeterli puanı alması halinde sertifika alma hakkı kazandığını söyledi. Pekcan, "Hiçbir kayıt prosedürü olmayan ve ücretsiz faydalanılabilen akademimiz, 'www. akademi.ticaret.gov.tr' adresinde 7/24 hizmette" diye konuştu.
ŞİRKETLEŞME VE İHRACAT YOLUNDA REHBERLIK
SANAL Ticaret Akademisi ile 'Nasıl ihracatçı olunur?', 'İhracatta devlet destekleri', 'e-ticaret' gibi pek çok başlıkta hazırlanan eğitimler vatandaşlara sunuluyor. Bakanlık, akademiyle kısa vadede profesyonel çalışma hayatına başlayan beyaz yakalılara, öğrencilere, bir fikri ya da özel ürünü olan ancak mevzuat ve süreçler konusunda bilgi eksiği bulunan girişimci, ev hanımı ve zanaatkarlara şirketleşme ve ihracat yolunda rehberlik yapmayı amaçlıyor.
ŞİRKETLEŞME VE İHRACAT YOLUNDA REHBERLIK
SANAL Ticaret Akademisi ile 'Nasıl ihracatçı olunur?', 'İhracatta devlet destekleri', 'e-ticaret' gibi pek çok başlıkta hazırlanan eğitimler vatandaşlara sunuluyor. Bakanlık, akademiyle kısa vadede profesyonel çalışma hayatına başlayan beyaz yakalılara, öğrencilere, bir fikri ya da özel ürünü olan ancak mevzuat ve süreçler konusunda bilgi eksiği bulunan girişimci, ev hanımı ve zanaatkarlara şirketleşme ve ihracat yolunda rehberlik yapmayı amaçlıyor.
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