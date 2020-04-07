Tek tıkla ticaret eğitimi

tüm vatandaşlaraücretsiz olaraksundukları'nden,öğrencilerden ev hanımlarına,esnaf ve sanatkardan kadın ve gençgirişimcilere kadar geniş bir hedefkitlenin yararlanabileceğini belirterek,"Coronavirüs nedeniyle evde kalınmasınıönerdiğimiz bu dönemde zamanın etkinve faydalı kullanımı açısından, ticaret ileilgilenen vatandaşlarımızı Sanal TicaretAkademisi'ne davet ediyorum" dedi. Şuanda temel olarak 3 sertifika programıgeliştirdiklerini belirten Pekcan,vedersgruplarını tamamlayan bir kişinin ilgiligrup için hazırlanan sınavda yeterlipuanı alması halinde sertifika alma hakkıkazandığını söyledi. Pekcan, "Hiçbirkayıt prosedürü olmayan ve ücretsizfaydalanılabilen akademimiz, 'www.akademi.ticaret.gov.tr' adresinde 7/24hizmette" diye konuştu.Ticaret Akademisi ilegibi pek çok başlıkta hazırlanan eğitimler vatandaşlara sunuluyor. Bakanlık, akademiyle kısa vadede profesyonel çalışma hayatına başlayan beyaz yakalılara, öğrencilere, bir fikri ya da özel ürünü olan ancak mevzuat ve süreçler konusunda bilgi eksiği bulunan girişimci, ev hanımı ve zanaatkarlara şirketleşme ve ihracat yolunda rehberlik yapmayı amaçlıyor.