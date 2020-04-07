İşyerinde 6 kurala dikkat

✖ ATEŞ ÖLÇÜM KURALI: 37.8 derecenin üzerinde ateşi olanlar işyeri ortamına girmemeli.
✖ TAKİP KAYIT KURALI: Çalışanlar serviste, ofiste, yemekte ve çalışma alanlarında kendileri için belirlenmiş yerleri kullanmalı.
✖ HİJYEN KURALI: İşyerlerinde sabun, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ürünleri tüm alanlarda bulundurulmalı. Servis hizmetlerinden faydalanan veya ortak kullanım alanlarında vakit geçiren çalışanların sık kullanılan yüzeylerle teması mümkün olduğunca azaltılmalı.
✖ 1.5 METRE KURALI: Çalışanlar arasındaki mesafe en az 1.5 metre olmalı. Üretim alanları, çalışma masaları, yemekhaneler gibi tüm alanlarda bu kural uygulanmalı.
✖ İŞ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMA KURALI: Mal ve hizmet üretimi önem sırası belirlenerek, faaliyetler kritik ve kritik olmayan olarak gruplandırılmalı.
✖ BİLGİLENDİRME KURALI: Bilgilendirici görsel ve videoların tamamı sık kullanılan alanlarda sergilenmeli.
✖ TAKİP KAYIT KURALI: Çalışanlar serviste, ofiste, yemekte ve çalışma alanlarında kendileri için belirlenmiş yerleri kullanmalı.
✖ HİJYEN KURALI: İşyerlerinde sabun, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ürünleri tüm alanlarda bulundurulmalı. Servis hizmetlerinden faydalanan veya ortak kullanım alanlarında vakit geçiren çalışanların sık kullanılan yüzeylerle teması mümkün olduğunca azaltılmalı.
✖ 1.5 METRE KURALI: Çalışanlar arasındaki mesafe en az 1.5 metre olmalı. Üretim alanları, çalışma masaları, yemekhaneler gibi tüm alanlarda bu kural uygulanmalı.
✖ İŞ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMA KURALI: Mal ve hizmet üretimi önem sırası belirlenerek, faaliyetler kritik ve kritik olmayan olarak gruplandırılmalı.
✖ BİLGİLENDİRME KURALI: Bilgilendirici görsel ve videoların tamamı sık kullanılan alanlarda sergilenmeli.
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