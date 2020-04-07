İşyerinde 6 kurala dikkat

37.8 derecenin üzerinde ateşi olanlar işyeri ortamına girmemeli.Çalışanlar serviste, ofiste, yemekte ve çalışma alanlarında kendileri için belirlenmiş yerleri kullanmalı.İşyerlerinde sabun, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ürünleri tüm alanlarda bulundurulmalı. Servis hizmetlerinden faydalanan veya ortak kullanım alanlarında vakit geçiren çalışanların sık kullanılan yüzeylerle teması mümkün olduğunca azaltılmalı.Çalışanlar arasındaki mesafe en az 1.5 metre olmalı. Üretim alanları, çalışma masaları, yemekhaneler gibi tüm alanlarda bu kural uygulanmalı.Mal ve hizmet üretimi önem sırası belirlenerek, faaliyetler kritik ve kritik olmayan olarak gruplandırılmalı.Bilgilendirici görsel ve videoların tamamı sık kullanılan alanlarda sergilenmeli.