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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 Gazete
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    İşyerinde 6 kurala dikkat

    Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan kovid-19'dan korunmak için fabrikalarda da önlemlerin alınması gerekiyor. Peki, kovid-19'a karşı hangi önlemler alınmalı? Detaylar haberimizde.

    İşyerinde 6 kurala dikkat
    ✖ ATEŞ ÖLÇÜM KURALI: 37.8 derecenin üzerinde ateşi olanlar işyeri ortamına girmemeli.
    ✖ TAKİP KAYIT KURALI: Çalışanlar serviste, ofiste, yemekte ve çalışma alanlarında kendileri için belirlenmiş yerleri kullanmalı.
    ✖ HİJYEN KURALI: İşyerlerinde sabun, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ürünleri tüm alanlarda bulundurulmalı. Servis hizmetlerinden faydalanan veya ortak kullanım alanlarında vakit geçiren çalışanların sık kullanılan yüzeylerle teması mümkün olduğunca azaltılmalı.
    ✖ 1.5 METRE KURALI: Çalışanlar arasındaki mesafe en az 1.5 metre olmalı. Üretim alanları, çalışma masaları, yemekhaneler gibi tüm alanlarda bu kural uygulanmalı.
    ✖ İŞ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMA KURALI: Mal ve hizmet üretimi önem sırası belirlenerek, faaliyetler kritik ve kritik olmayan olarak gruplandırılmalı.
    ✖ BİLGİLENDİRME KURALI: Bilgilendirici görsel ve videoların tamamı sık kullanılan alanlarda sergilenmeli.

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